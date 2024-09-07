غداً... تقيّدوا بإرشادات عناصر قوى الأمن في ضبيه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

" تنظم "جميعة بيروت ماراثون"، يوم غد الأحد 8-9-2024، من الساعة السادسة لغاية الساعة التاسعة صباحا، تمارين تدريبية يشارك فيها حوالى 500 عداء وعداءة، وذلك من منطقة المارينا - ضبيه باتجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيه)، والعودة باتجاه الطريق البحرية. علما أنه لن يتم منع المرور أو تحويل السير في المحلة المذكورة.

يرجى من السائقين أخذ العلم، والقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية حفاظا على السلامة العامة للعدائين وتسهيلا لحركة السير".