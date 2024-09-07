Advertisement

لبنان

غداً... تقيّدوا بإرشادات عناصر قوى الأمن في ضبيه

Lebanon 24
07-09-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1243871-638613166059169136.jpg
Doc-P-1243871-638613166059169136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
" تنظم "جميعة بيروت ماراثون"، يوم غد الأحد 8-9-2024، من الساعة السادسة لغاية الساعة التاسعة صباحا، تمارين تدريبية يشارك فيها حوالى 500 عداء وعداءة، وذلك من منطقة المارينا - ضبيه باتجاه ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة ضبيه)، والعودة باتجاه الطريق البحرية. علما أنه لن يتم منع المرور أو تحويل السير في المحلة المذكورة.
يرجى من السائقين أخذ العلم، والقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية حفاظا على السلامة العامة للعدائين وتسهيلا لحركة السير".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2024-09-07
11:10 | 2024-09-07
11:00 | 2024-09-07
10:55 | 2024-09-07
10:48 | 2024-09-07
10:39 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24