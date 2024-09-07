

أعلن "حزب الله" في بيان بعد ظهر اليوم، انه استهدف انتشاراً لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة "منوت" بالأسلحة الصاروخية.







وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً ‏على بلدة كونين، ‏استهدفنا يوم السبت 7-9-2024، انتشاراً لجنود العدو في محيط ‏مستوطنة "منوت" بالأسلحة الصاروخية". ‏

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