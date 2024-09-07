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لبنان

تدابير سير من قرنايل وصولاً إلى كفر سلوان.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
07-09-2024 | 08:26
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:

" يُنظَّم يوم غدٍ الأحد 8-9-2024، من السّاعة 7:00 لغاية السّاعة 17:00، "سباق لبنان للدّفع الرباعي الأوّل"، على طريق غير معبَّد يمتد من قرنايل وصولاً إلى كفر سلوان.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم الاقتراب من مسار السّباق، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، حفاظاً على السّلامة العامّة".
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