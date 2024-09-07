تعرض لحادث سير في غانا.. وفاة الشاب مصطفى هاني إبن طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "مصطفى رشيد هاني" توفي اثر تعرضه لحادث سير في غانا - افريقيا وسيدفن هناك.



ويذكر ان الشاب المتوفي من مدينة الميناء - طرابلس.

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