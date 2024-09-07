Advertisement

لبنان

تعرض لحادث سير في غانا.. وفاة الشاب مصطفى هاني إبن طرابلس

Lebanon 24
07-09-2024 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1243886-638613207468623323.jpg
Doc-P-1243886-638613207468623323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "مصطفى رشيد هاني" توفي اثر تعرضه لحادث سير في غانا - افريقيا وسيدفن هناك.

ويذكر ان الشاب المتوفي من مدينة الميناء - طرابلس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: ألقوا قنبلة مولوتوف على سيارة في طرابلس ولاذوا بالفرار
lebanon 24
07/09/2024 18:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حاولوا سلبه دراجته النارية وهذا ما حصل
lebanon 24
07/09/2024 18:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
على قارعة الطريق.. أطفال متروكون من دون مأوى في طرابلس
lebanon 24
07/09/2024 18:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف أشخاص يتعاطون المخدرات في طرابلس
lebanon 24
07/09/2024 18:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

الاغتراب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2024-09-07
11:10 | 2024-09-07
11:00 | 2024-09-07
10:55 | 2024-09-07
10:48 | 2024-09-07
10:39 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24