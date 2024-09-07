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لبنان

مقابل شاطئ البترون.. إنقاذ شابين اصطدمت دراجتهما المائية بفاصل صخري

Lebanon 24
07-09-2024 | 08:47
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 ‏تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ شابين كانا على متن دراجة مائية Jet ski مقابل شاطئ البترون، وقد تعرضا لإصابات طفيفة اثر اصطدامهما بفاصل صخري. ‏

وقد عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في موقع الحادثة وسحب الدراجة المائية الى الشاطئ.
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