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لبنان
مقابل شاطئ البترون.. إنقاذ شابين اصطدمت دراجتهما المائية بفاصل صخري
Lebanon 24
07-09-2024
|
08:47
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تمكن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من إنقاذ شابين كانا على متن دراجة مائية Jet ski مقابل شاطئ البترون، وقد تعرضا لإصابات طفيفة اثر اصطدامهما بفاصل صخري.
وقد عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في موقع الحادثة وسحب الدراجة المائية الى الشاطئ.
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