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لبنان

قبريخا.. سقوط جريحين من الدفاع المدني إثر الحريق الذي تسببت به غارة إسرائيلية

Lebanon 24
07-09-2024 | 09:27
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أنه إثر الحريق الذي تسببت به الغارة الإسرائيلية على بلدة قبريخا، توجه فريق من الدفاع المدني - الهيئة الصحية لاطفائه. 

وأشار البيان إلى أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى استهداف المنطقة المحيطة بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى انحراف السيارة وإصابة مسعفين اثنين بجروح أحدهما كسوره بالغة واستدعت إجراء عملية جراحية عاجلة له". 
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وأضاف: "إن وزارة الصحة العامة تجدد استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المسعفين رغم تجولهم بسيارات إسعاف واطفاء معروفة للقيام بواجبهم الإنساني. وتؤكد الوزارة أن التعرض للفرق الصحية هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وتكرر مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية".
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