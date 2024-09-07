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لبنان

حادثة مؤسفة في ضهر العين... هكذا خسر محمد حياته

Lebanon 24
07-09-2024 | 10:12
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تعرض الشاب "محمد رشاد الصعيدي" لحادثة مؤسفة بعد سقوطه من مرتفع اثناء قيامه بأعمال صيانة داخل احدى المؤسسات التجارية في منطقة ضهر العين - الكورة مما أدى الى وفاته على الفور، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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يذكر ان الشاب المتوفي من حارة البرانية - طرابلس.
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ضهر العين

الكورة

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