حادثة مؤسفة في ضهر العين... هكذا خسر محمد حياته

تعرض الشاب "محمد رشاد الصعيدي" لحادثة مؤسفة بعد سقوطه من مرتفع اثناء قيامه بأعمال صيانة داخل احدى المؤسسات التجارية في منطقة ضهر العين - الكورة مما أدى الى وفاته على الفور، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

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يذكر ان الشاب المتوفي من حارة البرانية - طرابلس.