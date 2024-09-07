جامعة AUT تمنح جاك صراف دكتوراه فخرية

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أعلنت الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT، في بيان، أنها منحت "رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين رجل الأعمال المتميز والمبدع جاك صراف دكتوراه فخرية تقديراً لمسيرته الحافلة بالنجاحات والإنجازات التي حققها إن كان على مستوى شركاته التي استطاع أن يوسّعها وينمّيها لتصبح مجموعة شركات (ماليا غروب) على مستوى الوطن والشرق الأوسط، أو على مستوى الشأن العام من خلال ترؤسه جمعية الصناعيين لحوالي 10 سنوات ولبروزه كقيادي متمرّس في الهيئات الاقتصادية، وهي مسيرة تستحق أن تكون نموذجاً مشرقاً يتحتذى به من قبل الشباب اللبناني الطامح للريادة والتفوق".جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب جامعة AUT للعام 2023 – 2024، في حرم الجامعة في حالات، برعاية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ممثلاً بالمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب.