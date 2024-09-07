مداهمات لشقق سكنية في هذه المنطقة!

تنفذ دوريات من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مداهمات في منطقة القبة - طرابلس لشقق سكنية، وفقا لمندوية "لبنان 24".



وتأتي هذه المداهمات على خلفية توقيف احد المطلوبين الخطيرين (ا.خ) منذ ايام في المنطقة المذكورة.