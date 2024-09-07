أعلن "حزب الله" في بيان، انه استهدف موقع المرج بقذائف ‏المدفعية.







وجاء في بيانه، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 04:23 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024، موقع المرج بقذائف ‏المدفعية وحققنا إصابة مباشرة".‏

Advertisement