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لبنان

في العقد الثاني من عمره... العثور على جثة شاب في صيدا

Lebanon 24
07-09-2024 | 10:55
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عثر بعد ظهر اليوم في احد حقول بلدة الصالحية في شرق صيدا، على جثة الشاب ط.ع. في العقد الثاني من عمره، وعثر على مقربة منه على دراجة نارية.

وعلى الأثر، حضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية تم نقل الجثة الى أحد مستشفيات صيدا، وفتح تحقيق  لكشف ملابسات الحادثة.
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