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لبنان

مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!

Lebanon 24
07-09-2024 | 11:34
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استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - جنوب لبنان.
 
وأدى القصف إلى استشهاد 3 عناصر بالإضافة إلى سقوط جريحين حالتهما خطرة.
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