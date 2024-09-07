مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - جنوب لبنان.

وأدى القصف إلى استشهاد 3 عناصر بالإضافة إلى سقوط جريحين حالتهما خطرة.