أعلن "السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم السبت، استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وذكرت السرايا في بيان لها إن "العملية حصلت عند الساعة الـ5 ظهراً"، مشيرة إلى أنها "أصابت الموقع المُستهدف بشكلٍ مباشر".