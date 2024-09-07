Advertisement

لبنان

عمليّة لـ"سرايا المقاومة".. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
07-09-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1243925-638613327859917846.jpg
Doc-P-1243925-638613327859917846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم السبت، استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
 
وذكرت السرايا في بيان لها إن "العملية حصلت عند الساعة الـ5 ظهراً"، مشيرة إلى أنها "أصابت الموقع المُستهدف بشكلٍ مباشر". 
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:15 | 2024-09-07
14:53 | 2024-09-07
14:34 | 2024-09-07
14:00 | 2024-09-07
13:41 | 2024-09-07
13:39 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24