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لبنان
عمليّة لـ"سرايا المقاومة".. ماذا استهدفت؟
Lebanon 24
07-09-2024
|
12:02
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أعلن "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم السبت، استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
وذكرت السرايا في بيان لها إن "العملية حصلت عند الساعة الـ5 ظهراً"، مشيرة إلى أنها "أصابت الموقع المُستهدف بشكلٍ مباشر".
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