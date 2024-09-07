رسمياً.. هذا هو عدد شهداء الدفاع المدني إثر غارة فرون في الجنوب

أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، استشهاد 3 مسعفين من الدفاع المدني اللبناني وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان.

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وذكرت الوزارة أن الفريق المستهدف كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة المذكورة، معربة عن استنكارها وشجبها للاعتداء السافر الذي طال فريقاً في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية.