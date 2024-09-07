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لبنان

رسمياً.. هذا هو عدد شهداء الدفاع المدني إثر غارة فرون في الجنوب

Lebanon 24
07-09-2024 | 12:15
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أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم السبت، استشهاد 3 مسعفين من الدفاع المدني اللبناني وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان.
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وذكرت الوزارة أن الفريق المستهدف كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة المذكورة، معربة عن استنكارها وشجبها للاعتداء السافر الذي طال فريقاً في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية.
وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة، مؤكدة أنّ إصرار العدو الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالاً لانجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها.
 
 
 
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