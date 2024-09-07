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لبنان

"إدعاءات إسرائيلية" تطالُ الدفاع المدني اللبناني بعد غارة فرون.. صحيفة تنشرها!

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:01
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زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنَّ سيارة الدفاع المدني اللبناني التي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار في بلدة فرون - جنوب لبنان، كانت متواجدة داخل مُجمّع عسكري لـ"حزب الله" وهو مغلقٌ أمام المدنيين.
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 وادّعت الصحيفة أنّه على عكس التقارير التي تم تداولها بعد الهجوم، فإنه لم تندلع حرائق ضمن المنطقة خلال هذا اليوم.
 
وقرابة الساعة الساعة 18.15 مساء، استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية آلية إطفاء للدفاع المدني، ما أسفر عن استشهاد 3 عناصر وجرح إثنين آخرين.
 
وفي بيانٍ رسمي، نعت المديرية العام للدفاع المدني الشهداء الـ3 الموظفين العملانيين قاسم بزي ومحمد هاشم وعباس حمود، متقدمة من ذويهم بأحر التعازي ومتمنية الشفاء العاجل لزميلهم محمد عماشة الذين نقل الى مستشفى تبنين الحكومي حيث يخضع لعملية جراحية نتيجة إصابة بالغة ألمت به جراء الغارة.
 
بدوره، دان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في بيان، اليوم السبت، الاستهداف الإسرائيلي في فرون، مشدداً على أنّ هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الإنساني مُدانة ومستنكرة أشدّ الإستنكار، وختم: "شهداء الواجب الأبطال رووا أرض الجنوب بدمائهم". 
 
 
 
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