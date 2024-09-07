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لبنان

"ارذلوني وانبذوني".. كلام لافت من باسيل لمناصريه!

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:41
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أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل، اليوم السبت، أنّه " لم يقل احد منا انه يحل محل قضاء فرنسي او لبناني او انه هو من اكتشف المعلومات حول ملفات الفساد فهي موجودة وكانت تتطلب من لديه التصميم ليأتي بها مثل قاضية وقاض واجها الجميع على رغم كف اليد والشكاوى والتحويل الى التأديب بسبب الخشية من مقاربة المستور والمحرم كشفه".
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أضاف باسيل خلال زيارته بيت حباق في مدينة جبيل: "كل ما قمنا به هو القبول بالمواجهة وعدم الخوف كما اننا لم نقبض واعطينا الغطاء السياسي ومسؤوليتنا عدم السكوت اما المحاسبة فتكون لمن سرقوا وتم دعمهم من سياسيين وقضاة وموظفين واعلاميين".
 
وتعليقًا على خروج النواب الأربعة من التيار، قال باسيل: "من يرحل من التيار يرحل وحده وعندما لا اقوم بمصلحة التيار ارذلوني وانبذوني فمهمتنا الحفاظ على التيار ولم أقم الا ما بما يقتضيه ضميري وواجبي بعدما رأينا ماذا كان يحضر".
 
وأوضح: "لسنا تيار خدمات... نخدم عندما نتمكن لكن نريد الناس معنا عن قناعة سياسية وقناعتنا ان نبقى تيار الحرية والسيادة والاستقلال ومحاسبة الفساد ومواجهته وعدم التسليم لأي مصلحة فوق مصلحة لبنان".
 
وطمأن باسيل مناصريه، قائلاً: "لا تخافوا بل اعرفوا ان التيار اوجدنا سياسيا ومن دون غطائه نحن لا شيء ومن يخرج منه يذهب للبحث عن غطاء... بدأوا بأول غطاء وغدا ترون الثاني والثالث و"طولوا بالكم شو بدهم اغطية" بينما غطاؤنا واحد هو التيار الوطني الحر ولبنان".
 
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