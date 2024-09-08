عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري

نشرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس" عدد حوادث السير التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية.



ولفتت الغرفة إلى أنه تم التحقق من 6 حوادث نتج عنها سقوط قتيل و ٩ جرحى.

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