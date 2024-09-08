Advertisement

لبنان

عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري

Lebanon 24
08-09-2024 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1244046-638613774143351597.jpg
Doc-P-1244046-638613774143351597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس" عدد حوادث السير التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت الغرفة إلى أنه تم التحقق من 6 حوادث نتج عنها سقوط قتيل و ٩ جرحى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن حوادث السير.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم للحوادث
lebanon 24
08/09/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان و4 جرحى في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري)
lebanon 24
08/09/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
08/09/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
08/09/2024 16:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24

حوادث

السير..

أعلنته

التحكم

المروري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-09-08
08:56 | 2024-09-08
08:55 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:36 | 2024-09-08
08:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24