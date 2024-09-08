إليكم حركة المرور على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية

أعلنت غرفة التحكم المروري عبر منصتها على "إكس" أن حركة المرور تسير بشكل طبيعي على المدخلين الشمالي والجنوبي للعاصمة بيروت.

وأشارت إلى أن حركة المرور على الطرق المؤدية من صيدا باتجاه خلدة وصولاً إلى وسط بيروت طبيعية.