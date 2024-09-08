إلى أين دخلت "اليونيفيل" في الجنوب؟

عُلِم أنّ دوريات "اليونيفيل" عند الحدود الجنوبية قد تكثفت بشكلٍ ملحوظ خصوصاً في المناطق التي تعتبرُ "خط نار" جداً، لاسيما في منطقتي كفركلا وتل النحاس اللتين تعتبران من البلدات التي تتعرض لقصفٍ مستمر.

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وذكرت المعلومات أنّ "قوات اليونيفيل" تتحرّك احيانا في دوريات منفردة وقد لوحظ هذا الأمر على طريق بلدة برج الملوك إذ كانت هناك آليات مُصفحة لـ"اليونيفيل" مُتمركزة على جانب الطريق من دون وجودٍ عسكري لبناني معها.

أيضاً، ذكرت المصادر أن التنسيق بين "اليونيفيل" والجانب اللبناني تعزز أكثر بعد التمديد الأخير الذي أقره مجلس الأمن لوجود القوات الدولية في لبنان، وما حصل هو أن عناصر "اليونيفيل" باتت تلتزم أكثر بتوجيهات يطرحها ضباط الجيش المرافقون معهم وتحديداً ضمن المسارات التي يجري تحديدها مسبقاً.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الإشكالات التي حصلت سابقاً بين الطرفين، تبدّدت وعولجت بشكلٍ فوري، وقد حصل التوافق على التعاون المتصاعد خصوصاً خلال الفترة الحالية.