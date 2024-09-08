القاضية عون: أنت الأقوى عندما تكون مع الحق

كتبت المُدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في منصة "إكس": "صباح الاوادم. عندما تكون مع الحق، وتسلك بحسب القِيَم الإلهية، فأنت في صف الله، عندها لا داعي لإحصاء المؤيدين وغير المؤيدين، فمهما كانت الأعداد، أنت الأقوى. نقلا عن احد رجال الله القديسين".

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