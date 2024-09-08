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لبنان
عبدالله: لا صحة للكلام عن إتفاق لحرق نفايات أو "RDF" في معمل ترابة سبلين
Lebanon 24
08-09-2024
|
03:10
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نفى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله "أي كلام عن اتفاق لحرق النفايات أو الـ RDF في معمل ترابة سبلين"، مؤكداً أن "هذا الموضوع غير وارد حالياً، إلاّ في حال تم اقرار سياسة وطنية وعلمية من قبل الدولة اللبنانية، وبالتوافق مع وزارة البيئة والمجتمع المحلي".
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كلام عبدالله جاء خلال اجتماع في مركز بلدية سبلين، لعرض دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) والتي تقوم بإعدادها شركة (MORES) لمشروع بناء حقل طاقة شمسية، بقدرة 30 ميغاوات على ثلاث مراحل في منطقة سبلين العقارية، وتجهيز غرفة مولدات تحتوي على ثلاثة محركات ديزل بقدرة (2x4 + 1x4 ميغاوات احتياط)، لإستخدامها كمحطة لتوليد الطاقة في منطقة سبلين العقارية.
وذكر عبدالله أنه "كان هناك حديث سابق حول استخدام الـRDF، ولكن قوبل برفض من وليد بك جنبلاط "، معتبراً أن "معمل سبلين يتعرض كل فترة للتشويش من باب النفايات، وهذا أمر إعتدنا عليه، لأن كل من يريد ان يأخذ موقفاً بالسياسة ضد وليد وتيمور بك جنبلاط يثير هذا الموضوع".
لبنان
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