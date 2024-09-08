31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العسكريون المتقاعدون: لوضع إصلاح الرواتب على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء
Lebanon 24
08-09-2024
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان، بـ"وضع إصلاح الرواتب والاجور على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء".
Advertisement
بدوره، قال المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين إن "
تصحيح الرواتب والأجور يجب أن يرتكز على دستورية القوانين، عدالة التشريع ووحدة المعايير".
واعتبر المنبر أن "الحل المستدام لتصحيح الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين يجب أن يكون وفق ما يلي:
- وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 وما يوازيها بالدولار الأميركي.
- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.
- الا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.
- رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
- رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.
- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.
- ادماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظاً على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته الى التقاعد.
- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.
- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولاً الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
02:41 | 2024-09-08
08/09/2024 02:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
00:06 | 2024-09-08
08/09/2024 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
14:00 | 2024-09-07
07/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!
11:34 | 2024-09-07
07/09/2024 11:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار أجزاء من مبنى في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار أجزاء من مبنى في بيروت
15:27 | 2024-09-07
07/09/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2024-09-08
تذكير من قوى الأمن لسائقي الشاحنات.. هذا ما جاء فيه
08:56 | 2024-09-08
الحلبي أسف لسقوط شهداء من الدفاع المدني
08:55 | 2024-09-08
بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب
08:39 | 2024-09-08
نائب إسرائيلي يُهدّد نصرالله.. هذا ما قاله عن إمكانيّة إستهدافه
08:36 | 2024-09-08
البعريني: التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات جديدة
08:30 | 2024-09-08
درغام: على الدولة تأمين تعليم الطلاب اللبنانيين قبل النازحين السوريين
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
08/09/2024 16:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
08/09/2024 16:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
08/09/2024 16:20:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24