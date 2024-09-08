الأمطار قد تتساقط... كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها القصوى بحدود ثلاث درجات. كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خلال الفترة المسائية جنوب البلاد.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة دون مستوى ارتفاع ال 1000 متر مما يؤدي إلى ظهور ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة أحيانا، ويبقى احتمال تساقط زخات مطرية خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد.

الإثنين:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها القصوى بحدود ثلاث درجات. كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خلال الفترة المسائية جنوب البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئيا وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر في الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي ظهور ضباب بشكل كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة أحيانا نتيجة الرطوبة المرتفعة والتي تلامس ال 100%، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية خاصة شمال وجنوب البلاد.

الأربعاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل بحدود ال 4 درجات، بينما تكون ضمن معدلاتها على الساحل.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 34 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.



- الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 % على الساحل، فيما تلامس ال100 % على المرتفعات المتوسطة.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30درجة.



- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة غروب الشمس: 18,54 .