Advertisement

لبنان

كلاس: حتى أعمال الإنقاذ يغتالها العدوّ والعالم ساكت

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1244139-638613950368517345.jpg
Doc-P-1244139-638613950368517345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على صفحته في منصة "إكس": "ان استشهاد أبطال الدفاع المدني في خلال قيامهم بمهامهم الإنسانية الميدانية، هو عمل إجرامي مدان وبرسم العدالة الدولية والضمير الإنساني. حتى أعمال الإنقاذ يغتالها العدو والعالم ساكت. المجد للشهادة وعزة التضحية والبطولة. وأتقدم بالتعزية القلبية مِن المديرية العامة للدفاع المدني ورفاق الشهداء الثلاثة وأهاليهم، راجيا أن يقبل الرب نفوسهم في راحته الأبدية. وأتساءل باسم آلشباب الذين ادعوهم للثبات والالتزام بالأرض والايمان بالحق الوطني، أيً ظلم بعد هذه الابادة؟"
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-09-08
08:56 | 2024-09-08
08:55 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:36 | 2024-09-08
08:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24