كلاس: حتى أعمال الإنقاذ يغتالها العدوّ والعالم ساكت

كتب وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس على صفحته في منصة "إكس": "ان استشهاد أبطال الدفاع المدني في خلال قيامهم بمهامهم الإنسانية الميدانية، هو عمل إجرامي مدان وبرسم العدالة الدولية والضمير الإنساني. حتى أعمال الإنقاذ يغتالها العدو والعالم ساكت. المجد للشهادة وعزة التضحية والبطولة. وأتقدم بالتعزية القلبية مِن المديرية العامة للدفاع المدني ورفاق الشهداء الثلاثة وأهاليهم، راجيا أن يقبل الرب نفوسهم في راحته الأبدية. وأتساءل باسم آلشباب الذين ادعوهم للثبات والالتزام بالأرض والايمان بالحق الوطني، أيً ظلم بعد هذه الابادة؟"

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