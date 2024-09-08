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لبنان

الخطيب استنكر العدوان الإسرائيلي على مسعفي الدفاع المدني: نضعه برسم اليونيفيل

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:45
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استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، " العدوان الهمجي على مسعفي الدفاع المدني اثناء قيامهم بواجبهم الانساني والوطني في بلدة فرون في عمل إجرامي موصوف يضاف الى جرائم اخرى استهدفت المدنيين في الناقورة وغيرها، نضعها برسم اليونيفل والمؤسسات الانسانية والحقوقية المطالبة بادانة هذه الجرائم التي تتماهى مع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في فلسطين".
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وتقدم " بأحر التعازي من ذوي الشهداء "، سائلا "المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم عائلاتهم ومحبيهم جميل الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".
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