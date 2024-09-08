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لبنان

مسيرة صلاة إلى كنيسة سيدة الحصن – إهدن في عيد مولد العذراء

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:58
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نظمت مسيرة صلاة وتأمل لمناسبة عيد مولد السيدة العذراء، من كنيسة مار بطرس وبولس وصولا إلى كنيسة سيدة الحصن، حمل خلالها المؤمنون تمثال السيدة العذراء، وتخللتها صلوات وتراتيل على نية لبنان .

ولدى وصولها الى مدخل الكنيسة استقبلت العذراء بالصلوات والزغاريد ورش الورود وعزف الموسيقى والتراتيل.
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