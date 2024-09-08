السنيورة نعى الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني

Advertisement

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، ان "مصر ولبنان والوطن العربي، خسروا برحيل الفنان التشكيلي المصري المميز حلمي التوني، خسارة كبيرة. وهو الذي شكل باعماله الفنية، ايقونة فنية مصرية ولبنانية وعربية تركت بصماتها الراسخة ،على التراث الفني التشكيلي في مصر ولبنان".وقال في بيان: "اني اعتز باني تعرفت على الفنان التوني، واني قد تعاونت معه خلال رئاستي للنادي الثقافي العربي، في مطلع السبعينات من القرن الماضي. وهو ما أتاح لي التعرف الى اصالة فنه وعمله وثقافته. وهو الذي صمم شعار النادي وشعار صحيفة السفير وقد كرمه النادي الثقافي العربي اكثر من مرة بان استعمل رسوماته على كتب أصدرها كما اقام له في العام 2023 جناحا تكريميا في معرض الكتاب العربي في تلك السنة".أضاف: "الفنان التوني كان له فضل كبير على المناخ الثقافي في لبنان وعلى صناعة وطباعة الكتب حيث كان له الفضل في تصميم أغلفة المئات من الكتب التي صدرت في لبنان ومصر وأسهم في تلوين وتجميل الحياة الثقافية في لبنان ومصر".وختم: "أتوجه بالتعزية الحارة الى جميع الفنانين والمثقفين في لبنان ومصر والى جميع من عرفه والى كل من تعرف الى واعماله وتابع بصماته الفنية ورسوماته، سائلا الله تعالى المغفرة والرحمة".