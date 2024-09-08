اتحاد كرة السلة أقر البيانين الاداري والمالي.. وحلبي تحدث عن انجازات اللعبة

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اقرت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة السلة في جلسة عادية بنادي انترانيك في سنتر دميرجيان بالنقاش، البيان الاداري والبيان المالي للاتحاد لمواسم 2021 – 2022، 2022 - 2023، 2023 – 2024.وحضر رئيس الاتحاد أكرم حلبي واعضاء الهيئة الادارية ومندوب وزارة الشباب والرياضة يامن دمج ومندوبو الأندية ورجال صحافة واعلام.وأعلن الامين العام شربل ميشال رزق عن تأمين النصاب القانوني بحضور ما مجموعه 177 صوتا (حضور 7 اندية من الدرجة الأولى مجموع اصواتها 56 ،9 اندية من الدرجة الثانية مجموع اصواتها 54 ،9 اندية من الدرجة الثالثة مجموع اصواتها 36 و31 ناديا في الدرجة الرابعة مجموع اصواتها 31 ).والقى حلبي كلمة رحب فيها بالحاضرين، وقال ان كرة السلة اللبنانية "وصلت الى هذا المستوى بفضل دعم الأندية". واشار الى ان الاتحاد بصدد تطوير العمل الاداري "لأن اللعبة كبرت كثيرا وتطورت كثيرا وهنالك تعاون مع الاتحاد الدولي(الفيبا) في هذا المجال".وأضاف: "الاتحاد يخطط لانشاء ملعب او ملعبين خاصين به مع مقر جديد.، ووصف الوضع المالي للاتحاد بالجيد متوقعا وفرا يناهز المليون دولار مع نهاية السنة الحالية".وختم: "خطة الاتحاد تقضي بتحويل كل ناد الى اكاديمية ايضا لتخريج اللاعبين واللاعبات المميزين. والاتحاد يضع امكاناته في هذا المجال".