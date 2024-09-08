ردّاً على استشهاد عناصر من الدفاع المدني.. "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بالطائرات

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة ‏‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري".

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وأضاف "الحزب" أنّ "المسيّرات استهدفت ‏أماكن تموضع ضباط وجنود الجيش الإسرائيليّ، وأصابت أهدافها بدقة".‏