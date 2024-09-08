Advertisement

لبنان

ردّاً على استشهاد عناصر من الدفاع المدني.. "حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بالطائرات

Lebanon 24
08-09-2024 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1244166-638613991667287422.jpg
Doc-P-1244166-638613991667287422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة ‏‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، شنّ هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري".
Advertisement
 
 
وأضاف "الحزب" أنّ "المسيّرات استهدفت ‏أماكن تموضع ضباط وجنود الجيش الإسرائيليّ، وأصابت أهدافها بدقة".‏
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:10 | 2024-09-08
08:56 | 2024-09-08
08:55 | 2024-09-08
08:39 | 2024-09-08
08:36 | 2024-09-08
08:30 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24