أمسية موسيقية مشرقية في حلبا

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أحيا طلاب "بيت الموسيقى" في جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بقيادة هياف ياسين، أمسية موسيقية مشرقية من تراث عصر النهضة العربية، في ختام فعاليات "آخر إيام الصيفية"، والتي نظمتها رعية مار جرجس المارونية في مدينة حلبا العكارية.وكانت كلمة للأب شربل عبود شكر فيها فرقة "بيت الموسيقى" في الجمعية والقيمين عليها، وأشار إلى أن "كل الأنشطة الموسيقية التي تقدمها الجمعية هي مساحة ثقافة ووعي وفرح في عكار، ونقطة مضيئة في كل الوطن". وشدد على "دور الموسيقى في تنشئة الأجيال وبناء الوطن"، مستشهدًا بالكثير من الحكم الفلسفية والدينية والأدبية العالمية. ودعا إلى "ضرورة تعلم الموسيقى والمرور بهذه التجربة الإنسانية الفريدة والعميقة".ثم قدم درع شكر وتقدير إلى مدير عام "بيت الموسيقى" هياف ياسين، شاكرًا له عطاءاته الكبيرة في هذا الميدان.بعد ذلك قدمت فرقة "بيت الموسيقى" سلسلة من الوصلات المقامية المعروفة في تراث عصر النهضة من مقامات الراست، والبياتي والحجاز وغيرها على مدار ساعة ونيف.ضمت الفرقة كلا من: تينا فرح (غناء)، ريتا عبود (غناء)، يارا جرجس (غناء)، إيلي بشور (عود)، سامر عبد الله (عود)، إلسا بشور (قانون)، تيا النبوت (قانون)، توفيق الأسعد (سنطور)، ربيع حوراني (سنطور)، ملك الزعبي (سنطور)، آندريس الترس (إيقاع).