31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمسية موسيقية مشرقية في حلبا
Lebanon 24
08-09-2024
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيا طلاب "بيت الموسيقى" في جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بقيادة هياف ياسين، أمسية موسيقية مشرقية من تراث عصر النهضة العربية، في ختام فعاليات "آخر إيام الصيفية"، والتي نظمتها رعية مار جرجس المارونية في مدينة حلبا العكارية.
Advertisement
وكانت كلمة للأب شربل عبود شكر فيها فرقة "بيت الموسيقى" في الجمعية والقيمين عليها، وأشار إلى أن "كل الأنشطة الموسيقية التي تقدمها الجمعية هي مساحة ثقافة ووعي وفرح في عكار، ونقطة مضيئة في كل الوطن". وشدد على "دور الموسيقى في تنشئة الأجيال وبناء الوطن"، مستشهدًا بالكثير من الحكم الفلسفية والدينية والأدبية العالمية. ودعا إلى "ضرورة تعلم الموسيقى والمرور بهذه التجربة الإنسانية الفريدة والعميقة".
ثم قدم درع شكر وتقدير إلى مدير عام "بيت الموسيقى" هياف ياسين، شاكرًا له عطاءاته الكبيرة في هذا الميدان.
بعد ذلك قدمت فرقة "بيت الموسيقى" سلسلة من الوصلات المقامية المعروفة في تراث عصر النهضة من مقامات الراست، والبياتي والحجاز وغيرها على مدار ساعة ونيف.
ضمت الفرقة كلا من: تينا فرح (غناء)، ريتا عبود (غناء)، يارا جرجس (غناء)، إيلي بشور (عود)، سامر عبد الله (عود)، إلسا بشور (قانون)، تيا النبوت (قانون)، توفيق الأسعد (سنطور)، ربيع حوراني (سنطور)، ملك الزعبي (سنطور)، آندريس الترس (إيقاع).
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
02:41 | 2024-09-08
08/09/2024 02:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
00:06 | 2024-09-08
08/09/2024 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
14:00 | 2024-09-07
07/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
مجزرة في الجنوب.. شهداء من الدفاع المدنيّ إثر قصفٍ إسرائيلي!
11:34 | 2024-09-07
07/09/2024 11:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار أجزاء من مبنى في بيروت
Lebanon 24
بالفيديو.. انهيار أجزاء من مبنى في بيروت
15:27 | 2024-09-07
07/09/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:10 | 2024-09-08
تذكير من قوى الأمن لسائقي الشاحنات.. هذا ما جاء فيه
08:56 | 2024-09-08
الحلبي أسف لسقوط شهداء من الدفاع المدني
08:55 | 2024-09-08
بو عاصي: بري يهوّل بطرح إعادة النظر بقانون الانتخاب
08:39 | 2024-09-08
نائب إسرائيلي يُهدّد نصرالله.. هذا ما قاله عن إمكانيّة إستهدافه
08:36 | 2024-09-08
البعريني: التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات جديدة
08:30 | 2024-09-08
درغام: على الدولة تأمين تعليم الطلاب اللبنانيين قبل النازحين السوريين
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
08/09/2024 16:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
08/09/2024 16:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
08/09/2024 16:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24