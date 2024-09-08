حاصباني: لإرساء الديموقراطية والاستقرار المستدام في المنطقة

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لبى النائب غسان حاصباني دعوة من حزب فورزا إتاليا الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، للمشاركة في مؤتمر الحزب السنوي وتقديم مداخلة حول الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأوروبية.وكان حاصباني المشارك الوحيد الموجود في المؤتمر من خارج إيطاليا حيث أكد في كلمته "أهمية ارساء مفاهيم الديموقراطية في شرق المتوسط والعمل على انجاز حلول مستدامة للاستقرار وعدم الاعتماد على الحلول الآنية والموقتة".كما تخللت الزيارة لقاءات ثنائية مع تياني ومسؤولين في الخارجية والدفاع تمحورت حول الوضع في لبنان ومسار الديموقراطية والاستقرار، الإستحقاق الرئاسي وسبل مساعدة المؤسسات في لبنان لا سيما الجيش اللبناني.