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لبنان

افرام: شهادة دم غالية رفعها الدفاع المدني على مذبح الواجب الإنساني والوطني

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:31
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كتب رئيس المجلس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام في منصة "إكس": "شهادة جديدة يرفعها شباب الدفاع المدني اللبناني على مذبح الواجب الإنساني والوطني، وفي حملهم لرسالتهم إلى ما وراء الواجب. شهدنا طويلاً لتضحياتهم في كل حادث وأزمة وكارثة، وهم باللحم الحي كانوا يرفضون الواقع المرير لدولة تتآكل، ولا يستسلمون. اليوم، ها هي جريمة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان، وضريبة دم غالية يدفعونها شهادة أمام الله والعالم أجمع. الرحمة لشهدائنا الثلاثة الذين سقطوا البارحة والراحة لأرواحهم الطاهرة".
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