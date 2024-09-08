Advertisement

لبنان

عقيص التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع... وهذا ما بحثه معه

Lebanon 24
08-09-2024 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1244195-638614046104875420.png
Doc-P-1244195-638614046104875420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في دارته في كسارة، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل يرافقه أعضاء من مجلس الادارة الجديد، هم: عبد خضر، جان اسطفان، كلودين توما، وسيم رياشي، ايمان المصري، غسان صليبا وحسين قضماني، وجرى البحث في واقع الصناعة الوطنية ونهوضها بعد الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد وضرورة تحديث تشريعات جديدة حول التسوية الضريبة عن الاعوام 2020-2021-2022.
Advertisement

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2024-09-08
12:44 | 2024-09-08
12:43 | 2024-09-08
12:36 | 2024-09-08
12:00 | 2024-09-08
11:45 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24