عقيص التقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع... وهذا ما بحثه معه

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في دارته في كسارة، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل يرافقه أعضاء من مجلس الادارة الجديد، هم: عبد خضر، جان اسطفان، كلودين توما، وسيم رياشي، ايمان المصري، غسان صليبا وحسين قضماني، وجرى البحث في واقع الصناعة الوطنية ونهوضها بعد الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد وضرورة تحديث تشريعات جديدة حول التسوية الضريبة عن الاعوام 2020-2021-2022.

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