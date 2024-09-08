المرتضى خلال نهار علمي لاطباء اسنان الشمال: التفاعل النقابي العلمي صحي وضروري

Advertisement

شارك وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى نقابة اطباء الاسنان في الشمال خلال اقامتها يوما طويلا علميا، اشرف عليه النقيب ناظم الحفار ومجلس النقابة واعدته اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كريم كبارة، في قاعة مركز العزم الثقافي بيت الفن في مدينة الميناء طرابلس.وتناوب على الكلام تسعة محاضرين تابعين للاكاديمية العالمية لاطباء الاسنان، وذلك بمشاركة حشد كبير من الاطباء من طرابلس والشمال ومختلف المناطق.المرتضىورحب الوزير المرتضى في كلمة له بالمشاركين، مؤكدا "التواصل الدائم مع نقابة اطباء الاسنان في الشمال"، ومشددا على "اهمية التواصل بين النقابة في طرابلس والمؤسسات العالمية".كما اثنى على عمل واداء النقيب حفار واعضاء اللجان ومجلس النقابة "هذه النقابة التي تعكس دورا مجتمعيا مهما في مدينة كطرابلس المعروفة بالعلم والعلماء والمفكرين والتجارب الرائدة"، منوها ب"المبادرات العلمية التي تغني التجارب المهنية".