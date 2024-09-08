البعريني: التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات جديدة

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أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات وأفكار جديدة"، مرحّبًا ب"المساعي الخارجية التي تدعم الطروحات الداخلية لبلورة الاستحقاق الرئاسي".وشدّد البعريني خلال سلسلة لقاءات في مكتبه في المحمرة على "أهميّة التوقّف عند الإيجابيّة لا السلبيّة، مسجلاً نقاط عدة يمكن البناء عليها في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي وخطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأحد الماضي".ونبّه إلى "أهمية انتخاب رئيس لقيادة المرحلة التي تتسم بالغموض، في ظل التعنّت الاسرائيلي الذي يستمر بالتصعيد، وما شهداء الدفاع المدني بالأمس سوى دليل على استمرار العدو بوحشيّته وإجرامه بحق الأبرياء والمدنيين."، مردفا "الرّحمة للشهداء وخالص العزاء لذويهم ومحبّيهم."وعن توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة لفت البعريني إلى "أنّنا أمام سابقة قضائيّة جريئة في بلد مُحاصَر بالمحسوبيات"، موجّهًا تحية إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار "الذي قام بدوره بكل شفافيّة وبعيدًا من الضغوطات"، آملا أن "تستكمل العدالة مسارها الطبيعيّ بشكل مستقل وبعيدًا من التدخلات السياسيّة".وتطرّق أيضًا إلى الشأن المعيشي خصوصًا على أبواب انطلاق العام الدراسي، معتبرًا أن "الوضع هو بمثابة جريمة بحق الاهل والطلاب معًا في ظل ارتفاع كلفة التعليم بشكل كبير، ليضاف هذا الهم إلى مئات الهموم التي تثقل كاهل الناس من دون أي مؤشر للحل".