Advertisement

لبنان

البعريني: التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات جديدة

Lebanon 24
08-09-2024 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1244209-638614067012963191.jpg
Doc-P-1244209-638614067012963191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "التكتل مستمر بمساعيه الرّئاسية ويبحث في تفعيل طروحات وأفكار جديدة"، مرحّبًا ب"المساعي الخارجية التي تدعم الطروحات الداخلية لبلورة الاستحقاق الرئاسي".
Advertisement

وشدّد البعريني خلال سلسلة لقاءات في مكتبه في المحمرة على "أهميّة التوقّف عند الإيجابيّة لا السلبيّة، مسجلاً نقاط عدة يمكن البناء عليها في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي وخطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الأحد الماضي". 

ونبّه إلى "أهمية انتخاب رئيس لقيادة المرحلة التي تتسم بالغموض، في ظل التعنّت الاسرائيلي الذي يستمر بالتصعيد، وما شهداء الدفاع المدني بالأمس سوى دليل على استمرار العدو بوحشيّته وإجرامه بحق الأبرياء والمدنيين."، مردفا "الرّحمة للشهداء وخالص العزاء لذويهم ومحبّيهم." 

وعن توقيف حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة لفت البعريني إلى "أنّنا أمام سابقة قضائيّة جريئة في بلد مُحاصَر بالمحسوبيات"، موجّهًا تحية إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار "الذي قام بدوره بكل شفافيّة وبعيدًا من الضغوطات"، آملا أن "تستكمل العدالة مسارها الطبيعيّ بشكل مستقل وبعيدًا من التدخلات السياسيّة". 

وتطرّق أيضًا إلى الشأن المعيشي خصوصًا على أبواب انطلاق العام الدراسي، معتبرًا أن "الوضع هو بمثابة جريمة بحق الاهل والطلاب معًا في ظل ارتفاع كلفة التعليم بشكل كبير، ليضاف هذا الهم إلى مئات الهموم التي تثقل كاهل الناس من دون أي مؤشر للحل".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:11 | 2024-09-08
12:44 | 2024-09-08
12:43 | 2024-09-08
12:36 | 2024-09-08
12:00 | 2024-09-08
11:45 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24