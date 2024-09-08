الحلبي أسف لسقوط شهداء من الدفاع المدني

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أسف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، في بيان، "لسقوط شهداء من الدفاع المدني نتيجة القصف الإسرائيلي الوحشي والجبان، الذي استهدفهم عمدا، من دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية التي تتيح للإطفائيين والمسعفين ومتطوعي الدفاع المدني والصليب الأحمر القيام بمهامهم الإنسانية والانقاذية في عاتيات الحروب".واستنكر "هذه الجريمة المتمادية بحق المدنيين"، داعيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ مواقف عقابية ومانعة للعدو المجرم، الذي لا يميز مدرسة ومأوى وملجأ ومستشفى من قصفه".وتقدم الحلبي "بخالص العزاء من وزير الداخلية ومن المدير العام للدفاع المدني ومن ذوي الشهداء ورفاقهم"، وتمنى للجرحى "الشفاء العاجل" .