تذكير من قوى الأمن لسائقي الشاحنات.. هذا ما جاء فيه

صـدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

Advertisement

عطفًا على قرار محافظ البقاع، سيتم تعديل توقيت سير الشاحنات كافة بما فيها شاحنات النقل بالعبور (ترانزيت) على طريق ضهر البيدر الدولي، بِدءً من صباح يوم الإثنين تاريخ 09-09-2024 بحيث يصبح:- من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر، للشاحنات المتوجّهة من بيروت نحو البقاع.- من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً للشاحنات المتوجّهة من البقاع نحو بيروت.يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المذكورة وبتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.