بالفيديو... ما حقيقة إستهداف سيارة على طريق بحمدون - صوفر؟

احترقت سيارة رباعية الدفع على طريق ⁧ بحمدون⁩ ــ ⁧ صوفر⁩، وأشارت مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه جرى استهداف المركبة.

وفي هذا السياق، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ السيارة لم تتعرّض لاستهداف، وكلّ الأخبار المُتداولة غير صحيحة.