28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالفيديو... ما حقيقة إستهداف سيارة على طريق بحمدون - صوفر؟
Lebanon 24
08-09-2024
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
احترقت سيارة رباعية الدفع على طريق بحمدون ــ صوفر، وأشارت مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه جرى استهداف المركبة.
وفي هذا السياق، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ السيارة لم تتعرّض لاستهداف، وكلّ الأخبار المُتداولة غير صحيحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زوجته فنانة معروفة.. نجاة مخرج شهير من حادث مروّع بسيارته وهذا وضعه الصحي
Lebanon 24
زوجته فنانة معروفة.. نجاة مخرج شهير من حادث مروّع بسيارته وهذا وضعه الصحي
08/09/2024 20:39:52
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الإقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه لـ"لبنان24": شهيدان وجريحان من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان
Lebanon 24
المدير الإقليمي للدفاع المدني في النبطية حسين فقيه لـ"لبنان24": شهيدان وجريحان من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إطفاء في بلدة فرون - جنوب لبنان
08/09/2024 20:39:52
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ألقوا قنبلة مولوتوف على سيارة في طرابلس ولاذوا بالفرار
Lebanon 24
بالفيديو: ألقوا قنبلة مولوتوف على سيارة في طرابلس ولاذوا بالفرار
08/09/2024 20:39:52
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة باتت "حلم اللبناني".. قنابل موقوتة تسير على الطرق وشركات تزوّر
Lebanon 24
السيارة باتت "حلم اللبناني".. قنابل موقوتة تسير على الطرق وشركات تزوّر
08/09/2024 20:39:52
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة
بحمدون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
من زار رياض سلامة في زنزانته؟ تقريرٌ يكشف
02:41 | 2024-09-08
08/09/2024 02:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها على المسبح.. شاهدوا صورتها مع أولادها
00:06 | 2024-09-08
08/09/2024 12:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
Lebanon 24
مفاجأة "إسرائيلية" جديدة عن طائرة لـ"حزب الله".. هكذا دخلت لبنان!
14:00 | 2024-09-07
07/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة راغب علامة بحادث سير في دبي؟
11:00 | 2024-09-08
08/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية معروفة.. صفاء سلطان تحتفل بخطوبة ابنتها و"العريس الجميل" شخصية رياضية فمن هو؟ (صور)
Lebanon 24
إعلامية معروفة.. صفاء سلطان تحتفل بخطوبة ابنتها و"العريس الجميل" شخصية رياضية فمن هو؟ (صور)
16:04 | 2024-09-07
07/09/2024 04:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:11 | 2024-09-08
خلال التحقيق مع سلامة.. هذا ما سيشهده قصر العدل
12:44 | 2024-09-08
البزري تابع قضايا حياتية وخدماتية لمنطقة سيروب
12:43 | 2024-09-08
اشكال في طرابلس.. والسبب استفزازات وتبادل نظرات
12:36 | 2024-09-08
طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة معادية على خربة سلم
12:00 | 2024-09-08
مسيرة سيراً على الاقدام في اهدن احياء لذكرى ضحايا الانتحار
11:45 | 2024-09-08
بالصورة: الطيران الاسرائيلي استهدف بلدة خربة سلم بثلاثة صواريخ وسقوط اصابات
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
08/09/2024 20:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24