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لبنان

بالفيديو... ما حقيقة إستهداف سيارة على طريق بحمدون - صوفر؟

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:28
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احترقت سيارة رباعية الدفع على طريق ⁧ بحمدون⁩ ــ ⁧ صوفر⁩، وأشارت مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنّه جرى استهداف المركبة.
 
 
وفي هذا السياق، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ السيارة لم تتعرّض لاستهداف، وكلّ الأخبار المُتداولة غير صحيحة.
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سيارة

بحمدون

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