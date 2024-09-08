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لبنان

الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي عضو لجنة تحكيم في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:00
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أعلن "المسرح الوطني اللبناني"، في بيان، مشاركة مؤسسه الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي "بلجنة التحكيم للمسابقة الرسمية لمهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في الأردن، الذي يقام برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة الفنانين الأردنيين وهيئة تنشيط السياحة وامانة عمان الكبرى، وتنطلق الفعاليات في 12 أيلول على مسرح وقاعات مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في محافظة الزرقاء، بمشاركة العروض المسرحية من الجزائر ومصر وفلسطين وتونس والأردن والعراق والسعودية وسلطنة عمان وسوريا".
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ويقوم إسطنبولي بالعمل على إعادة تأهيل سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت بعد عقود على إقفالها، ونال جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس للعام 2023، وتم تعيينه مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في الولايات المتحدة، وفي مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وذلك لدوره البارز على الصعيد الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تفعيل اللامركزية ثقافية وتحقيق مبدأ الفن حق للجميع. وتعتبر جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية واحدة من أهم الجوائز الثقافية الدولية، واختارت لجنة التحكيم إسطنبولي "لمساهمته الرائدة والفريدة في إعادة تأهيل وافتتاح العديد من السينمات في لبنان، وتأسيس المهرجانات واقامة الورش التدريبية وتفعيل الحركة الثقافية في لبنان، وتعزيز الإنماء الثقافي المتوازي عبر فتح المساحات الثقافية المستقلة والمجانية وتوسيع نطاق المعرفة بالفن وتعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية ونشرها في العالم".

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