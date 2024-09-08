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لبنان

إشكال وإطلاق نار عند الكورنيش البحريّ في الميناء

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين م.س.ح وم.ح مع م.ك زع.غ.ك تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، عند الكورنيش البحري في مدينة الميناء.

وأوقفت مُخابرات الجيش م.ح وعثرت بحوزته على مسدس.
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