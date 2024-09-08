إشكال وإطلاق نار عند الكورنيش البحريّ في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين م.س.ح وم.ح مع م.ك زع.غ.ك تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، عند الكورنيش البحري في مدينة الميناء.



وأوقفت مُخابرات الجيش م.ح وعثرت بحوزته على مسدس.