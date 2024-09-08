في حديقة المنشية... قام بتشطيب جسده

قام م.ا بتشطيب جسده بآلة حادة داخل حديقة المنشية في منطقة التل في طرابلس، بسبب خلاف وقع مع شقيقه.

وحضرت دورية من الجيش والصليب الاحمر الى المكان، لكن م.ا فرّ إلى جهّة مجهولة.