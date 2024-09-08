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لبنان

في حديقة المنشية... قام بتشطيب جسده

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:46
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قام م.ا بتشطيب جسده بآلة حادة داخل حديقة المنشية في منطقة التل في طرابلس، بسبب خلاف وقع مع شقيقه.
 
 
وحضرت دورية من الجيش والصليب الاحمر الى المكان، لكن م.ا فرّ إلى جهّة مجهولة.
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