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لبنان

عند كورنيش النهر في بيروت.. سلبوا أحد الأشخاص

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:49
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قام مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع باعتراض "فان" لنقل الركاب عند كورنيش النهر في بيروت.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، تمّ سلب محفظة من أحد الركاب.
 
 
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وعُلِمَ أنّ المجهولين الذين نفذوا عمليّة السلب انتحلوا صفة أمنيّة.
 
 
 
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