عند كورنيش النهر في بيروت.. سلبوا أحد الأشخاص

قام مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع باعتراض "فان" لنقل الركاب عند كورنيش النهر في بيروت.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، تمّ سلب محفظة من أحد الركاب.

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وعُلِمَ أنّ المجهولين الذين نفذوا عمليّة السلب انتحلوا صفة أمنيّة.