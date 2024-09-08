بقعتوتة الكسروانية احتفلت بعيد مولد شفعيتها السيدة مريم العذراء

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احتفلت بلدة بقعتوتة الكسروانية بعيد مولد شفعيتها السيدة مريم العذراء، وسط أجواء من الفرح، تنوعت بين القداديس والزياحات والنشاطات التثقيفية والترفيهية، والتي استمرت على مدى أسبوع.تميزت الاحتفالات بمحطّات عدة من بينها: الكرمس، ألعاب للأولاد مع الفرسان، "يوم التحدي" بين الشابات والشباب في "الكباش"، دقّ الجراس، رفع المحادل والأجران وشدّ الحبال. ولم تقتصر النشاطات على الشباب، بل شاركت السيّدات من مختلف الأعمار من خلال التسابق في تحضير "أسرع جاط تبولة".إلى ذلك، شهد أسبوع إحياء "عيد السيدة" عرض أفلام وندوات من وحي المناسبة، فضلاً عن ريسيتال روحي أحيته المرّنمة جومانا مدور برفقة الملحن جوزف خليفة.واللافت هذا العام "عجقة" المشاركين في العيد، الذي أضاء سماء البلدة وشكّل نقطة أساسية ونموذجاً للتعبير عن شعب يعشق الحياة.لعيد السيدة في بقعتوتة نكهة خاصة، فهو يجمع العائلات والأقارب والأصحاب، في عشاء قروي أحياه هذا العام الفنان مارون ديب وفرقته الموسيقية.وتخلل اللقاء كلمة من أهالي بقعتوتة وجهوا فيها تحية إلى كلّ المنظّمين والقيّمين، ولا سيّما كاهن رعية البلدة الخوري نعمة الله نخله، كما شكروا كلّ المتبرعين والمساهمين الذين بفضلهم عاش أهالي بقعتوتة والضيوف الذين وفدوا إليها من القرى المجاورة أجمل الأوقات احتفالًا بعيد ميلاد السيدة العذراء شفيعة البلدة.أما مسك الختام، فكان قداس احتفالي ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة صربا المارونية المطران بولس روحانا، الذي ألقى عظة تمحورت حول "وجاهة ومكانة السيّدة مريم العذراء وشفاعتها ووساطتها بيننا وبين الرب عزّ وجل من أجل نيل النعم"، في حضور شخصيات سياسيّة واجتماعية وأهالي البلدة وجوارها.