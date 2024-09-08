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لبنان

بالصورة: الطيران الاسرائيلي استهدف بلدة خربة سلم بثلاثة صواريخ وسقوط اصابات

Lebanon 24
08-09-2024 | 11:45
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أغار الطيران الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، مستهدفا بلدة خربة سلم بثلاثة صورايخ، وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان المُستهدف، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
واستهدفت الغارة الاسرائيلية منزلاً خالياً وتم تسجيل عدد من الإصابات في محيطه، كما نقلت طفلتان وصفت اصابتهما بالطفيفة إلى مستشفى تبنين الحكومي.
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وأطلقت مسيرات انقضاضية من لبنان تجاوزت الصواريخ الاعتراضية، ودوت صافرات الانذار في مستعمرات اصبع الجليل والجليل الاعلى وسمعت اصوات الانفجارت في الزاعورة في الجولان.
 
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم أدت إلى ثلاث إصابات طفيفة جدا في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، وتمت معالجة الاصابات في طوارئ مستشفى تبنين الحكومي.
 
الى ذلك، أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الاستطلاعي والمسير المعادي حلق فوق بلدات صريفا والغندورية وفرون وعلى علو متوسط.
 
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