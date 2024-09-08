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لبنان

طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة معادية على خربة سلم

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:36
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة خربة سلم أدت إلى ثلاث إصابات طفيفة جدا في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، وتمت معالجة الاصابات في طوارئ مستشفى تبنين الحكومي.
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