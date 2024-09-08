البزري تابع قضايا حياتية وخدماتية لمنطقة سيروب

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التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من أهالي منطقة سيروب، في اطار متابعته للوضع الخدماتي والمعيشي فيها، وجرى البحث في المشاكل التي يعاني منها السكان وضرورة تطوير الخدمات وصيانتها وتأمين إستمراريتها.ووعد البزري الوفد بمتابعة إهتمامه بالمنطقة وتطوير واقعها الحياتي وبناها التحتية. (الوكالة الوطنية)