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لبنان

البزري تابع قضايا حياتية وخدماتية لمنطقة سيروب

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:44
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التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من أهالي منطقة سيروب، في اطار متابعته للوضع الخدماتي والمعيشي فيها، وجرى البحث في المشاكل التي يعاني منها السكان وضرورة تطوير الخدمات وصيانتها وتأمين إستمراريتها.
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ووعد البزري الوفد بمتابعة إهتمامه بالمنطقة وتطوير واقعها الحياتي وبناها التحتية. (الوكالة الوطنية)
 
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