اشكال في طرابلس.. والسبب استفزازات وتبادل نظرات

وقع اشكال في محلة الضم والفرز - طرابلس بين عمال لدى اثنين من المطاعم في المحلة المذكورة، وتدخلت القوى الامنية لاحقاً وعملت على تطويقه فيما لم يفد عن وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وعرف ان السبب هو عائد لاستفزازات وتبادل نظرات بين كلا الطرفين.

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