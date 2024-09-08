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لبنان

بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية... هذا ما استهدفه "حزب الله"

Lebanon 24
08-09-2024 | 13:45
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الاحد، أنه "شنّ ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض الزاعورة مستهدفة منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود العدو وأصابتهم بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
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وفي بيان آخر، أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الأحد موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
 
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