بأسراب من المسيّرات ‏الانقضاضية... هذا ما استهدفه "حزب الله"

Advertisement

أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الاحد، أنه "شنّ ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض الزاعورة مستهدفة منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود العدو وأصابتهم بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح".وفي بيان آخر، أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الأحد موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.