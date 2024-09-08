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لبنان
بأسراب من المسيّرات الانقضاضية... هذا ما استهدفه "حزب الله"
Lebanon 24
08-09-2024
|
13:45
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الاحد، أنه "شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مربض الزاعورة مستهدفة منصات القبة الحديدية وأماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابتهم بشكل مباشر وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
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وفي بيان آخر، أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الأحد موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
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