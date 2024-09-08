ما مستجدات ترشيح فرنجية؟

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أفادت مصادر "الجديد"، اليوم الأحد، بأن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يزال على ثبات ترشيحه وهو مرتاح لمسار الأمور.وأشارت الى أن كل الأطراف محلياً وخماسياً تتطلع الى كلمة السر السعودية - الفرنسية وذلك عقب اللقاء الأخير الذي عُقد في المملكة.وأضافت: "لا تراجع قطري في الجهود الرئاسية إلا أن تركيزها منصب على ملف الحرب في غزة مع الإبقاء على دعم لبنان جيشاً وحكومة".وتابعت المعلومات أن "النواب الـ 4" ينطلقون غداً في سلسلة لقاءات بعيدة عن الإعلام في مسعى لبلورة ما سمي باللقاء التشاوري.