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لبنان

بيان هام لمصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-09-2024 | 14:57
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

"يتم التداول في وسائل التواصل الإجتماعي بيان منسوب الى مصرف لبنان وممهور بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالانابة يحدد فيه سعر الصرف. 
يؤكد مصرف لبنان ان هذا البيان مزور".
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